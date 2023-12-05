Акушер-гинеколог предупредила об опасности йоги для беременных

Беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем идти заниматься йогой. Об этом акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, генеральный директор РАНиР, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала в понедельник, 4 декабря.

По словам специалиста, йога может быть опасна в период беременности как для матери, так и для малыша.

«Возможно, у женщин есть риск прерывания беременности. Возможно, у нее были самопроизвольные выкидыши. Возможно, у нее как-то расположены органы особым образом», — пояснила она в беседе с Pravda.Ru.

Ерофеева отметила, что активность никто не отменял, спорт и прогулки на свежем воздухе полезны, однако, если речь идет о сложных упражнениях, то проконсультироваться с врачом необходимо.

«Беременность еще и выявляет разные слабые системы и органы, у женщины могут быть какие-то хронические заболевания, проблемы с суставами, с костным скелетом. То есть сказать, что всем полезна йога, и сидение в различных позах, и различные наклоны, нельзя», — заключила акушер-гинеколог.

Ранее, в сентябре, беременная женщина была на борту самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле в Новосибирской области, которой стало плохо. Оперативно подоспевшие медики оказали ей всю необходимую помощь. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В августе врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала «Известиям», каким должно быть питание во время беременности. По ее словам, рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, и в него обязательно должны входить пять основных групп продуктов: цельнозерновые, фрукты, овощи, богатые белком продукты и молочная продукция.