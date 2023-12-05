Бывшая заложница ХАМАС поблагодарила Россию за помощь в освобождении из плена

Елена Труфанова и ее мать были освобождены из плена ХАМАС всего несколько дней назад. Бывшая заложница 4 декабря дала комментарий стрингеру «Известий» Никите Кулюхину.

«Я и моя мама освободились из хамасовского плена несколько дней назад благодаря усилиям российского правительства и лично Владимира Владимировича Путина. За это мы очень благодарны всем русским властям», — рассказала Труфанова.

Отмечается, что в плену движения ХАМАС по-прежнему находится сын женщины Александр. Россиянка попросила президента России Владимира Путина и правительство РФ помочь освободить ее сына и других граждан РФ, которые находятся в заложниках у палестинского движения.

4 декабря в Москву вылетел самолет МЧС с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа. На борту самолета 120 человек.

3 декабря в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную им помощь.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот же день заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.