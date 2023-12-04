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Собянин назвал победителей премии «Путеводная звезда – 2023»

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в понедельник, 4 декабря, в своем Telegram-канале о победителях премии «Путеводная звезда – 2023».

Он отметил, что в конкурсе 22 номинации. Профессиональное жюри определяло лучших в шести из них.

«Например, среди гостиниц и туроператоров. Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. В его арсенале — 26 авторских маршрутов. Только за этот год он провел по городу больше 350 экскурсий. Лучшим администратором гостиницы назван Денис Сольев», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Жители города голосовали в рамках 11 номинаций в проекте «Активный гражданин», пишет РИАМО.

Так, в номинации «Московские впечатления: экскурсии, развлечения» — экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы. Она рассказывает о подвигах рабочих, ученых, деятелей культуры и медиков в тяжелые годы Великой Отечественной войны. А в номинации «Московские впечатления: выставки» горожане выбрали экспозицию Государственного Дарвиновского музея, посвященную истории становления теории эволюции и разнообразию жизни на Земле, пишет «Москва 24».

Прием заявок на соискание премии правительства «Путеводная звезда — 2023» официально стартовал 6 октября. Заявить об участии можно было до 24 октября, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой, сообщает телеканал «Звезда». Награду она получила из рук российского лидера вместе с семьей, передает RT.

Аминева вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции (СВО), изготавливая сети, окопные свечи и вязаные носки, сообщается на сайте kp.ru.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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