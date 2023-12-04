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США указали на отказ ХАМАС в освобождении заложниц из числа гражданских лиц

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Фото: Global Look Press/Chen Junqing
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Палестинское движение ХАМАС не освобождает имеющихся в заложниках женщин, что не способствует завершению конфликта. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В настоящее время ХАМАС отказывается предоставить свободу женщинам из числа мирных граждан», — указал он.

Салливан также подчеркнул, что подобные действия ХАМАС стали причиной прекращения договоренностей с Израилем по вопросу заложников, а значит и паузы в боевых действиях.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот же день заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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