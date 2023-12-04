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Российские отряды перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

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Российские отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском участке фронта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя корпуса, помощника командира отряда «Енисей» Алексея Селиванова.

«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ», — рассказал он.

Селиванов также отметил, что те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались под огневым контролем, уточнив, что на участке работают бригады добровольцев: «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео штурма Артемовского в Донецкой Народной Республике и освобождения от солдат ВСУ. Уточнялось, что противник отступил, бросив раненых и убитых. В ведомстве добавили, что часть украинских военных добровольно сдалась в плен Российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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