Турция впервые направила в Румынию истребителей для патруля воздушного пространства

Турция впервые направила группу истребителей F-16 в Румынию для осуществления натовского патрулирования воздушного пространства вблизи ее черноморского побережья. Об этом 4 декабря сообщило объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО.

«Я приветствую направление Германией и Турцией дополнительных истребителей для миссии воздушного патрулирования НАТО в Румынии», — заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

Четыре самолета 30 ноября уже прибыли на авиабазу Борча вблизи Фетешти в Румынии. В сообщении альянса также подчеркивается, что турецкие F-16 будут патрулировать вместе с румынскими и германскими истребителями для «охраны воздушного пространства НАТО на побережье Черного моря и сдерживания потенциальных угроз с воздуха».

Кроме того, отмечается, что давно запланированное развертывание сил в Румынии является демонстрацией того, что союзники Североатлантического альянса готовы поддерживать друг друга и укреплять коллективную оборону организации. Также Уайт подчеркнул, что развертывания «являются демонстрацией возможностей и решимости защитить наших людей и территории».

«Военно-воздушные силы НАТО по-прежнему готовы отреагировать на любую угрозу с любого направления», — отметил исполняющий обязанности официального представителя Североатлантического альянса.

Турецкие истребители будут находиться в Румынии в течение четырех месяцев.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на сумму в $2,53 млрд. Согласно заявлению, эта продажа поможет улучшить безопасность союзника НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе.

До этого, 4 июля, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал необходимым присутствие войск ФРГ на территории страны. Чолаку также отметил, что надеется на как можно более быстрое принятие «соответствующего решения» между Бухарестом и Берлином.