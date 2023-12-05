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Московские компании при поддержке города приняли участие в 100 международных выставках

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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С февраля 2017 года столичные предприниматели при поддержке Москвы приняли участие в 100 зарубежных выставках и форумах. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«За семь лет в международных деловых событиях приняли участие 1,8 тыс. московских компаний. Они презентовали свои товары и услуги под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах. Итогом стали новые соглашения о партнерстве и экспортные сделки», — отметила вице-мэр.

В этом году стенды представителей Москвы открылись на различных отраслевых мероприятиях в 14 государствах, в том числе в ОАЭ, Турции, Египте и Саудовской Аравии. Впервые с продукцией московских предприятий познакомились в Иране и Марокко.

В выставках принимали участие предприниматели из разных сфер: моды, декора, информационных технологий, производители оборудования, косметики, стройматериалов, продуктов питания и медицинских изделий, поставщики мебели и детских товаров.

Юбилейной зарубежной выставкой для столичных бизнесменов стал индийский киномаркет Film Bazaar. К делегации присоединились 15 кинопроизводителей и анимационных студий. В рамках выставки они провели порядка 100 деловых встреч. В результате было подписано соглашение о совместном производстве художественного фильма с индийским партнером.

Ранее столичные компании заключили контракты на показы мультфильмов в ряде стран.

Сейчас составляется план зарубежных мероприятий на 2024 год. В его формировании приняли участие предприниматели города: голосование проходило на сайте Московского экспортного центра.

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