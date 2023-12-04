Путин назвал недопустимыми случаи затягивания предварительного следствия

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, назвал недопустимым недопустимым случаи затягивания предварительного следствия, констатировав, что еще не все проблемы со сроками расследований решены. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Что касается сроков предварительного следствия, здесь решений было много, но далеко не все решено, следить нужно самым внимательным образом. <...> Люди под следствием сидят годами до сих пор. Это недопустимо», — сказал глава государства.

Как добавил российский лидер, по его мнению, «это очень важное направление работы» и «на эту тему можно говорить до утра».

В ходе заседания Путин также призвал СПЧ усилить контроль за пенитенциарной системой России.

«Если мы здесь хоть на мгновение что-то упустим, мы будем иметь очень серьезные последствия с точки зрения единства нашего общества», — сказал президент РФ.

1 декабря Путин провел ротацию членов СПЧ. Он исключил из его состава адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Также из состава органа были исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и Евгений Ясин, скончавшийся 25 сентября. Вместо них были включены Александр Ионов, Юлиа Назарова, Игорь Новиков, Элина Сидоренко и Сергей Соловьев.

Ранее, в мае текущего года, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил «Известиям», что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. По его словам, всеобщая декларация прав человека, разработанная на Западе, содержит в себе идеологию автономного, то есть не встроенного в социум индивида.