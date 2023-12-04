Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал недопустимыми случаи затягивания предварительного следствия
Мир
В посольстве РФ назвали нагнетанием обстановки возможное закрытие границы Эстонией
Мир
Президент РФ Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии Time
Армия
Добровольческие подразделения РФ перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Мир
Глава минобороны Украины Умеров встретился со Столтенбергом
Общество
Путин указал на важность соблюдения этнокультурного баланса в РФ на фоне миграции
Мир
В Австрии раскритиковали возможное принятие Украины в ЕС
Культура
Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Политика
Путин в Кремле принял верительные грамоты у новых послов в РФ
Интернет и технологии
Цукерберг продал акции Meta почти на $200 млн
Мир
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Политика
Путин указал на деградацию международной системы прав человека
Мир
Литва выделит Украине €1 млн через фонд Банка развития Совета Европы
Мир
WP узнала о претензиях Киева к США из-за отсутствия обещанных F-16
Политика
Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до СВО

Путин назвал недопустимыми случаи затягивания предварительного следствия

Путин назвал недопустимым, когда «люди годами сидят под следствием»
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, назвал недопустимым недопустимым случаи затягивания предварительного следствия, констатировав, что еще не все проблемы со сроками расследований решены. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Что касается сроков предварительного следствия, здесь решений было много, но далеко не все решено, следить нужно самым внимательным образом. <...> Люди под следствием сидят годами до сих пор. Это недопустимо», — сказал глава государства.

Как добавил российский лидер, по его мнению, «это очень важное направление работы» и «на эту тему можно говорить до утра».

В ходе заседания Путин также призвал СПЧ усилить контроль за пенитенциарной системой России.

«Если мы здесь хоть на мгновение что-то упустим, мы будем иметь очень серьезные последствия с точки зрения единства нашего общества», — сказал президент РФ.

Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну
Решения Европы по поводу российской инициативы не будут приняты в расчет

1 декабря Путин провел ротацию членов СПЧ. Он исключил из его состава адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Также из состава органа были исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и Евгений Ясин, скончавшийся 25 сентября. Вместо них были включены Александр Ионов, Юлиа Назарова, Игорь Новиков, Элина Сидоренко и Сергей Соловьев.

Ранее, в мае текущего года, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил «Известиям», что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. По его словам, всеобщая декларация прав человека, разработанная на Западе, содержит в себе идеологию автономного, то есть не встроенного в социум индивида.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023