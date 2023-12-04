Жителям Петербурга назвали правила проветривания квартиры

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой. Советами поделились в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора, передает телеканал «78» в понедельник, 4 декабря.

По словам специалистов, очень важно открывать окна зимой, несмотря на холод. Это очень важная для здоровья процедура, поскольку в непроветриваемом помещении люди часто чувствуют себя «разбитыми». По утрам у них болит голова и появляются симптомы простуды. Все это может быть следствием длительного нахождения в душном помещении.

Как утверждают в Роспотребнадзоре, открывать окна нужно регулярно. Делать это необходимо не реже двух-трех раз в день, а в случае если дома кто-то заболел, то еще чаще. При этом «щелевое» проветривание квартиры не всегда обеспечивает «полноценный воздухообмен». Кроме того, важно проветривать дом перед сном, так как в свежем помещении люди лучше спят.