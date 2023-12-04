«Известия» показали работу артиллерии РФ по позициям ВСУ под Клещеевкой

Российская артиллерия продолжает отрабатывать по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 декабря сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Слышно, как громыхают окрестности Клещеевки, так работает наша артиллерия по позициям врага. Враг также, в свою очередь, пытается найти места, откуда бьют наши бойцы. Мы же, вот, находимся здесь, прикрываемся вот такой лесополосой», — сказал корреспондент.

Калуга также рассказал о качестве прифронтовых дорог. По его словам, «грязевое месиво» постепенно замерзает, и по такому грунту проехать тяжелой технике будет уже намного сложнее.

Журналист также показал артиллерийскую поляну 150-й дивизии, где гаубицы помогают продвижению пехоты на клещеевском направлении. Военнослужащие также рассказали о снарядах, которые используются для выстрелов из этого орудия.

«Очень опасное, очень достойное оружие, и работают им с нашей 2А65. Корректуры у него вводятся с помощью специальных приспособлений. Вот, соединяется в основную головку. Здесь есть контакты. Забиваются данные, и осуществляется выстрел», — отметил один из российских бойцов.

Накануне, 3 декабря, Кулага рассказал, как силы РФ нанесли удар по точке эвакуации ВСУ, поразив боевую машину пехоты (БМП) Bradley с украинскими военными недалеко от Клещеевки. Он отметил, что до 70% работы на этом направлении сейчас лежит на плечах артиллерии, как ствольной, так и реактивной.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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