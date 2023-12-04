Экономист дал россиянам совет по вложениям в золото

Достижение золотом рекордной стоимости не означает, что нужно стараться его покупать. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в понедельник, 4 декабря.

Причиной подорожания золота и криптовалют является неуверенность людей в дальнейшем развитии событий на геополитической арене, а также утрата позиций долларом, считает экономист. Золото считается наиболее надежным вариантом вложения средств, однако рассчитывать на то, что оно гарантированно сохранит деньги, не стоит. К этому активу необходимо относиться очень осторожно, предупредил Беляев.

«Тут развилка равновеликая. Оно может сейчас как слегка подорожать, так и упереться в потолок, а затем начать дешеветь. Если вкладываться, то в расчете на то, что это на многие годы. В долгосрочной тенденции золото можно рассматривать как стабильный инструмент», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что если средства небольшие, то лучше открыть банковский вклад.

Ранее 4 декабря стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex впервые в истории поднялась выше $2,1 тыс. за тройскую унцию, передает НСН. Был превышен рекорд, в 2072 доллара, установленный в августе 2020 года, пишет «Ридус».

Эксперты связывают это с опасениями инвесторов по поводу усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке, пишет РИАМО. Некоторые участники рынка стали активнее покупать драгметалл на фоне глобального ослабления доллара, передает RT.

По словам директора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, инвестиционное золото растет, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает, пишет ИА «Регнум».

24 ноября управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков привел «Известиям» прогноз, согласно которому в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1,8 тыс. за унцию.