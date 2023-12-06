7 декабря — Международный день гражданской авиации: история и традиции

Во всем мире 7 декабря отмечают Международный день гражданской авиации — праздник специалистов, которые из года в год делают возможными перевозку пассажиров и грузов по воздуху из одного конца мира в другой. Торжество объединяет тысячи сотрудников авиаотрасли в разных уголках Земли и является по-настоящему интернациональным. В 2023 году знаменательный день приходится на четверг. «Известия» рассказывают, как у работников гражданской авиации появился свой праздник и как отмечают его в разных странах.

Международный день гражданской авиации – 2023: история

Гражданская авиация — отрасль, которая развивается семимильными шагами, начиная с окончания Второй мировой войны. На сегодняшний день возможность купить билет, сесть в самолет и преодолеть расстояние в тысячи километров стала обыденной для жителей многих стран мира. Чествуя успехи авиаотрасли, Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 1992 году приняла резолюцию о создании соответствующего праздника.

Отмечать торжество начали с 1994 года — ведь именно тогда 7 декабря исполнилось 50 лет со дня подписания Конвенции о международной гражданской авиации. Этот документ установил основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.

А еще через два года, в 1996 году, Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций сделала праздник легитимным на международном уровне.

В России у специалистов, занятых в сфере гражданской авиации, есть и собственная знаменательная дата, 9 февраля, в честь создания в 1923 году Совета по гражданской авиации.

Международный день гражданской авиации 2023 — традиции

Как уточняет ICAO, целью праздника является информирование общественности об успехах гражданской авиации и ее роли в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

В честь праздника в разных странах мира проходят авиапарады, виновники торжества выступают по телевидению и радио, рассказывают о тонкостях профессии и устройстве гражданских перевозок. К поздравлениям нередко присоединяются официальные лица и даже руководители стран.

Руководство награждает лучших специалистов и подводит итоги проделанной за год или квартал работы. Авиаторы встречаются на конференциях и семинарах, обмениваются опытом и обсуждают дальнейшие перспективы развития отрасли.

Международный день гражданской авиации 2023 — как поздравить

В седьмой день декабря виновниками торжества становятся пилоты, бортпроводники, инженеры, проектировщики, авиадиспетчеры, стюардессы и другие специалисты, обеспечивающие функционирование гражданских перевозок. В поздравительных речах отмечают их самоотверженность, храбрость и ответственность, с которой авиаторы подходят к своему нелегкому делу.

Часто на праздник специалисты получают атрибутику, связанную с профессией: модели самолетов, сувениры и предметы декора на авиатематику, дорожные наборы. Того, кто часто отправляется в дальнее путешествие, порадуют и вещи, связанные с домом, где его всегда ждут: ключница, брелок, медальон с фото.

28 октября в России отметили День создания армейской авиации — еще одной отрасли воздухоплавания. «Известия» рассказали, как появился праздник и какие традиции его сопровождают.