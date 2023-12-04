Песчаный карьер выставили на продажу под Воронежем

Законсервированный песчаный карьер продают в деревне Богданово под Воронежем. Стоимость объекта оценили в 102,5 млн рублей, сообщает DeFacto в понедельник, 4 декабря.

Карьер расположен на участке площадью 50 тыс. кв. м и содержит запасы песка объемом 3 млн куб. м. Участок может использоваться в промышленных целях, для объектов лесного хозяйства и добычи.

Продажа проводится на площадке Сбербанка по продаже непрофильных активов и залогового имущества «Портал DA». Как отмечает ИА «Абирег», собственником активов является индивидуальный предприниматель.