В Орле планируют временно разместить ограничивающие парковку знаки

Временные знаки, ограничивающие парковку автомобилей, могут установить в Орле для уборки города от снега. С таким предложением выступил глава региона Андрей Клычков на рабочем совещании.

Припаркованные машины мешают оперативно очищать областную столицу от снежных масс. По мнению губернатора, нужно установить таблички по четным и нечетным дням недели с запретом стоянки. В этом случае у коммунальщиков будет как минимум два дня, чтобы очистить прилегающую к тротуару проезжую часть, где обычно припаркованы авто.

Как отмечает Infoorel.ru, вопрос об изменении схемы размещения запрещающих знаков будет вынесен на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Орле завершили реконструкцию Красного моста через реку Оку, продлившуюся почти три года. Движение по переправе открыли 30 ноября.