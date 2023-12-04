Добровольческие подразделения РФ перерезали снабжение ВСУ под Артемовском

Добровольческие подразделения российских войск перерезали путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском участке. Об этом 4 декабря заявил представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Селиванов отметил, что те украинские силы, которые были в Артемовском и на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), находятся под огневым контролем.

Также он указал, что на артемовско-соледарском участке работают бригады добровольцев «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео штурма Артемовского в Донецкой Народной Республике и освобождения от солдат ВСУ. Уточнялось, что противник отступил, бросив раненых и убитых. В ведомстве добавили, что часть украинских военных добровольно сдалась в плен Российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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