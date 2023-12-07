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8 декабря — Международный день художника: история и традиции

Россияне отметят Международный день художника 8 декабря
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Ежегодно 8 декабря в России и других странах мира отмечают Международный день художника — праздник профессионалов и любителей изобразительного искусства. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, чем примечательны работы художников разных эпох и как поздравить виновников торжества, читайте в материале «Известий».

Международный день художника в 2023 году — дата, история

Праздник мастеров холста и кисти был учрежден в 2007 году по инициативе Международной ассоциации «Искусство народов мира». Она была основана в 1988 году художником и меценатом Николаем Корниловым, который подарил несколько сотен картин из своего собрания городам России. Так, он передал около 700 полотен городу Петушки во Владимирской области, что позволило открыть там галерею современного искусства «НИКОР».

Изначально Международный день художника был праздником для узкого круга профессионалов. Однако со временем торжество трансформировалось в масштабное культурное и общественное событие, которое отмечают в нескольких странах мира.

Помимо 8 декабря в России есть и другие даты, в которые чествуют художников. В Липецкой области праздник проходит 25 декабря, а в Курской — 9 августа. Некоторые творческие объединения отмечают День художника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо. Тем не менее, официальной датой торжества считается 8 декабря.

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Профессию художника можно назвать одной из древнейших. Люди стремились запечатлеть важные события своей жизни задолго до появления письменности, и в этом им помогало изобразительное искусство. На стенах пещер археологи находят изображения животных, растений, различных ритуалов и предметов быта, сделанные десятки тысяч лет назад. Например, рисункам в пещере Ласко во Франции более 20 тыс. лет.

Но и после появления письменности изобразительное искусство не утратило своего значения. Умельцы древних цивилизаций активно создавали картины, мозаики, фрески и скульптуры. В Египте художники почитались на одном уровне со жрецами. Считалось, что рисунки, украшающие стены гробниц и саркофаги, помогают умершим найти путь в загробный мир.

Художники каждой эпохи привнесли в мир что-то свое. Возрождение породило идею независимого и гордого человека, барокко провозгласило величие интеллекта, неоклассицизм тяготел к простоте и естественности, а романтизм стремился познать тайны человеческого сердца. Революционными стали художественные находки живописцев и скульпторов XX века, которые отважились оставить позади привычные формы ради создания принципиально новых стилей и концепций.

В современном мире изобразительное искусство представлено множеством направлений — от академической живописи до стрит-арта. А цифровые технологии дают возможность насладиться работами старых и новых мастеров в любой точке мира.

Международный день художника в 2023 году — мероприятия

В Международный день художника в России и других странах проходят выставки, мастер-классы, открытые уроки по рисованию, пленэры, флешмобы и другие творческие мероприятия. Некоторые музеи и галереи дают возможность посетить экспозиции бесплатно, а аукционные дома проводят распродажи полотен известных художников.

Не оставляют праздник без внимания и образовательные учреждения. В школах и библиотеках рассказывают о деятельности известных живописцев и скульпторов, проводят лекции по истории искусств и встречи с популярными художниками.

Международный день художника в 2023 году — как поздравить

Поздравить с Международным днем художника можно не только профессионалов, но и тех, для кого рисование любимое хобби. Этот праздник — отличный повод посетить картинную галерею или послушать лекцию по истории искусств. А различные мастер-классы помогут почувствовать себя живописцем и дадут вдохновение для новых начинаний.

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Хорошим подарком для художника станут материалы: краски, кисти, карандаши, маркеры, холсты, блокноты и т.д. Они всегда нужны в работе и будут напоминать о дарителе во время создания нового произведения. Актуальны и различные учебные пособия, курсы, подписки на платные программы для рисования, такие как PaintTool SAI или Adobe Photoshop.

Художникам также важно чувствовать поддержку от близких и аудитории. Поэтому в праздник можно рассказать о любимом творце в соцсетях, поделиться ссылкой на его работы или написать ему развернутый комментарий под новым рисунком.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Международного дня акварели.

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