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Глава минобороны Украины Умеров встретился со Столтенбергом

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Фото: соцсети
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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, стороны обсудили ситуацию на линии фронта. Об этом 4 декабря украинский министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Провел важную встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. <...> Мы обсудили ситуацию на поле боя и неотложные потребности Украины в зимний период», — написал Умеров.

Министр выразил мнение, что членство Украины в НАТО «неизбежно». По его словам, оборонное ведомство страны работает над обеспечением оперативной совместимости Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Североатлантическим альянсом.

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Ранее, 1 декабря, Столтенберг спрогнозировал возможное ухудшение ситуации на Украине из-за нехватки помощи со стороны западных стран и призвал «готовиться к плохим новостям». Комментируя его слова, глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что изменение психологии украинского конфликта исходит из самих западных стран как его непосредственных участников. Сенатор объяснил, что контрнаступление ВСУ «захлебнулось», западные санкции не сработали, а «кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты».

Несколькими днями ранее Столтенбергом признал сложившуюся для ВСУ «сложную ситуацию» на фронте и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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