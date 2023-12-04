Актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов умер в возрасте 77 лет

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по ролям в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом 3 декабря сообщает Первый украинский театр для детей и юношества во Львове.

«Ушел из жизни наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», — сказано в сообщении учреждения в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Отмечается, что актер за свою карьеру исполнил более 100 ролей и посвятил 55 лет работе в театре. В учреждении также выразили соболезнования семье и близким артиста.

Как уточняется, дата и место захоронения будут известны позже. О причинах смерти актера не сообщалось.

Сергей Кустов родился в 1946 году в Полтавской области Украины. Он окончил Киевский государственный театральный институт. С 1968 года и до конца жизни служил в Первом украинском театре для детей и юношества во Львове. За свою кинокарьеру он успел сняться в таких известных фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров».