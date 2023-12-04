Умер певец и поэт-песенник Анатолий Горохов

Советский и российский певец, автор песен «Наша служба и опасна, и трудна…» и «Королева красоты» Анатолий Горохов умер в возрасте 85 лет. Об этом 4 декабря «РИА Новости» сообщила его жена, актриса Ада Шереметьева.

«Да, это так», — подтвердила она информацию в беседе с агентством.

По данным СМИ, Горохова не стало 30 ноября. Причиной смерти называется воспаление легких.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (Тверь). Окончил Московскую консерваторию по классу вокала.

Горохов является автором десятков шлягеров. Так, песня «Наша служба и опасна, и трудна…» стала неофициальным гимном советской милиции.

Его вокал также можно услышать в фильмах и мультфильмах, таких как «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс, до свидания», «Мама», «Катерок» и других.