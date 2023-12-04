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Эксперт объяснил значимость трофея БМП Bradley для российских военных

Военный эксперт Кнутов: трофей БМП Bradley поможет найти уязвимости этой техники
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Фото: Telegram/WarDonbass. Война на Донбассе. Спецоперация Z на Украине
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Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в качестве трофея поможет российским военным найти ее новые уязвимости. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал в понедельник, 4 декабря, о значимости машины, захваченной во время боев с украинскими силами.

«То, что сама машина в полном составе появилась у нас в качестве трофея, дает возможность в целом изучить ее компоновку, устройства ряда узлов и, возможно, заимствовать какие-то технические решения и использовать в нашей боевой технике», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что российские военные уже достаточно хорошо научились противостоять этой машине.

«Говорить то, что Bradley является очень хорошей БМП, я бы не стал. У американцев уже давно есть программа разработки новых БМП на замену Bradley, другое дело, что она до конца не реализована, она зависла из-за всяких бюрократических проволочек в Пентагоне, но сами американцы не в восторге от этой боевой машины пехоты», — заключил специалист.

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Ранее, 3 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские артиллеристы нанесли удар по точке эвакуации ВСУ, поразив боевую машину пехоты Bradley с украинскими военными недалеко от Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

БМП успешно эвакуировали в тыл. Боевая машина принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, сообщает телеканал «360».

Ранее, 17 ноября, российские военные ударом управляемой ракеты уничтожили американскую БМП М2 Bradley, сообщает телеканал «Звезда».

На видеозаписи, обнародованной Министерством обороны РФ, показано, как ракета догоняет вражескую машину, а после точного попадания происходит мощный взрыв, передает RT.

15 ноября издание Mysl Polska сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой за деревню Работино на запорожском направлении основные силы 9-го армейского корпуса, оснащенного танками Leopard и БМП Bradley. ВСУ пытались уничтожить российские танки и артиллерию, однако у них этого не получилось, передает НСН.

11 августа американский портал The Messenger сообщил, что американские БМП Bradley являются одним из наиболее часто уничтожаемых видов техники, поставленных Западом Украине. В материале также отмечалось, что высокий общий уровень потерь техники Украиной стал результатом «сильно укрепленных оборонительных позиций русских», а тактика России на поле боя стала более новаторской и эффективной.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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