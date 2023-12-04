Литва выделит Украине €1 млн через фонд Банка развития Совета Европы (БРСЕ). Об этом 4 декабря сообщил глава министерства финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Соответствующее соглашение было подписано с председателем финансовой организации Карло Монтичелли в Вильнюсе.

По словам Скайсте, основное внимание фонда будет направлено на восстановление социальной и медицинской инфраструктуры Украины, а также на реконструкцию жилых домов.

«Мы рассматриваем этот собственный взнос как часть более широкой стратегии. Литва выделила более 1,9% ВВП на поддержку Украины через различные инструменты финансовой и прямой поддержки. Это один из самых высоких показателей вообще среди всех стран, которые оказывают помощь», — цитирует министра Lrt.lt.

Ранее, 26 ноября, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил свои опасения по поводу дальнейшего существования Украины в реалиях ее положения в конфликте. Ландсбергис также указал, что в краткосрочной перспективе помощь Киеву является главным приоритетом.

До этого, 17 октября, в Литве начался ремонт доставленных в страну немецких танков Leopard, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что танки будут возвращены на поле боя после восстановления их технической готовности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.