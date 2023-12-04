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WP узнала о претензиях Киева к США из-за отсутствия обещанных F-16

WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха
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Фото: ТАСС/Zuma
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Неудачные попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве объяснили Вашингтону отсутствием поддержки с воздуха, большим количеством мин и танковых засад. Об этом написала газета The Washington Post (WP) в понедельник, 4 декабря.

Издание пишет, что речь о неудачах украинской армии на поле боя обсуждалась в ходе недавнего визита в Киев шефа Пентагона Ллойда Остина.

«Министр обороны Украины Алексей Резников [в разговоре с Остином] отметил, что бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, беспилотники и артиллерия при каждой попытке продвижения. По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, слезать с намеченных машин и идти пешком», — отмечается в материале.

При этом Резников добавил, что ВСУ не обладают широтой маневра из-за большого количества заминированных полей.

«Мы не можем маневрировать из-за большого количества мин и танковых засад», — сказал Резников Остину, по словам присутствовавшего чиновника, которые передает газета.

Издание пишет, основным рефреном со стороны Украины было то, «что их попросили воевать так, как ни одна страна НАТО никогда бы не подумала, — без эффективной силы в воздухе». Как отметил один бывший высокопоставленный украинский чиновник, с которым пообщалось издание, в такой ситуации Украине просто необходимы были поставки истребителей F-16, которых они так и не дождались.

При этом многие американские чиновники отметили, что даже несколько самолетов стоимостью $60 млн не обеспечили бы того превосходства в воздухе, которого так жаждали украинцы.

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4 декабря газета WP также написала, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт зашел в тупик. Они отметили, что контрнаступлению ВСУ не помогли ни западные поставки дальнобойных вооружений, ни передача Киеву кассетных боеприпасов.

Ранее в этот же день польский генерал Леон Коморницкий заявил о просчете Киева и исключил победу Украины. Он указал, что ВСУ просчитались, когда промедлили с планами по контрнаступлению, что дало российским силам достаточно времени, чтобы подготовиться к обороне и в результате истощить войска Украины.

Генерал отметил, что теперь военные России перейдут на тактику полного уничтожения украинской армии. По его мнению, Украина не победит, а РФ достигнет всех своих целей. Коморницкий добавил, что за последние месяцы украинская армия, политики и страны-союзники допустили ошибки, которые и поспособствовали отсутствию успехов на линии боестолкновения.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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