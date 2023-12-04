Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент РФ Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии Time
Армия
Добровольческие подразделения РФ перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Мир
Глава минобороны Украины Умеров встретился со Столтенбергом
Общество
Путин указал на важность соблюдения этнокультурного баланса в РФ на фоне миграции
Мир
В Австрии раскритиковали возможное принятие Украины в ЕС
Культура
Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Политика
Путин в Кремле принял верительные грамоты у новых послов в РФ
Интернет и технологии
Цукерберг продал акции Meta почти на $200 млн
Мир
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Политика
Путин указал на деградацию международной системы прав человека
Мир
Литва выделит Украине €1 млн через фонд Банка развития Совета Европы
Мир
WP узнала о претензиях Киева к США из-за отсутствия обещанных F-16
Мир
Путин указал на черты гуманитарной катастрофы в палестино-израильском конфликте
Экономика
«Росатом» планирует построить АЭС малой мощности в Монголии
Мир
Актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов умер в возрасте 77 лет

Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в центре Москвы

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме. Пять человек спасены, сообщил источник «Известий» 4 декабря.

Возгорание вспыхнуло на улице Садовой-Самотечной, 9, на пятом этаже здания.

Огонь уже ликвидирован, но в подъезде до сих пор наблюдается плотное задымление. На время был перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Садовую-Сухаревскую улицу, сейчас движение уже восстановили.

Ранее в этот же день пожар вспыхнул на территории строящегося высотного здания на северо-западе Москвы. Причиной стало возгорание строительных материалов на паркинге. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023