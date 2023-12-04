Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме. Пять человек спасены, сообщил источник «Известий» 4 декабря.
Возгорание вспыхнуло на улице Садовой-Самотечной, 9, на пятом этаже здания.
Огонь уже ликвидирован, но в подъезде до сих пор наблюдается плотное задымление. На время был перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Садовую-Сухаревскую улицу, сейчас движение уже восстановили.
Ранее в этот же день пожар вспыхнул на территории строящегося высотного здания на северо-западе Москвы. Причиной стало возгорание строительных материалов на паркинге. На месте работают спасатели и экстренные службы.