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Россияне стали чаще покупать биодобавки и спортивное питание

Исследование: в России вырос спрос на биодобавки и спортивное питание
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В России с 1 января по 15 ноября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот платежей онлайн-магазинов БАДов и спортивного питания вырос вдвое, число покупок стало больше на 98%, а покупателей — на 43%. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька «ЮMoney» и сервиса Level Kitchen, с которым ознакомились «Известия» 5 декабря.

При этом средний чек покупок увеличился на 7% и составил 6678 рублей.

Эксперты «ЮMoney» уточнили, что число заказов биодобавок и спортивного питания растет не только год к году, но и от квартала к кварталу в 2023-м.

«За последние годы в России сформировался устойчивый спрос на биодобавки и спортивное питание. <…> В период «черной пятницы» БАДы и спортивное питание заняли второе место среди самых популярных категорий распродажи. По сравнению с прошлогодней распродажей, обороты и число покупок выросли в два раза, а покупателей стало больше на 84%. Средний чек вырос на 2%, до 7046 рублей», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова отметила, что наибольшей популярностью пользуются омега 3/6, лецитин, витамины Д, С, группа В, кальций, магний, цинк и железо.

«Рост популярности биологически активных добавок среди россиян — это следствие популярности ЗОЖа. Пик употребления БАДов приходится на весну и позднюю осень, когда организм человека перестраивается с одного сезона на другой. При правильном применении БАДы или нутрицевтики помогают легко пройти эти периоды», — объяснила она.

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В то же время диетолог подчеркнула, что, несмотря на популярность БАДов, их употребление не должно носить спонтанный характер, когда под воздействием рекламы или окружения человек сам назначает себе те или иные биодобавки.

«Передозировка витаминами или микро- и макроэлементами так же вредна, как и их дефицит. Прежде чем принимать БАДы, важно проконсультироваться со специалистом и при необходимости сдать анализы. После этого врач назначит нужную дозировку и длительность курса», — добавила врач.

Она отметила, что необходимые элементы питания клеток организма — это витамины, минералы, аминокислоты, незаменимые жирные кислоты и др.

По мнению Мещеряковой, лучший способ получить полный набор необходимых для организма веществ — сбалансированное и разнообразное питание, а БАДы — это лишь дополнение в тех ситуациях, когда это действительно нужно.

Диетолог посоветовала избегать жестких низкокалорийных монодиет, не увлекаться фастфудом и несбалансированными перекусами, потому что всё это может привести не только к недостатку витаминов, но и к дефицитному состоянию в целом.

Ранее, 7 октября, врач общей практики Екатерина Серебренникова предупредила, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к передозировке, побочным эффектам и тяжелым последствиям для организма. Она напомнила, что БАДы содержат те же питательные вещества, которые можно встретить в еде.

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