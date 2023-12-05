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Страховщики оценили стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза в 2024 году

ВСК: стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза составит около 1600 рублей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Специалисты страхового дома ВСК рассчитали стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза. По оценкам компании, обязательное страхование обойдется ему в два с половиной раза дороже, чем в 2022 году — почти 1,6 тыс. рублей.

При этом с включенной в полис внучкой Снегурочкой стоимость страховой программы составит чуть более 18 тыс., уточнили эксперты.

Невысокая цена ОСАГО для Деда Мороза объясняется несколькими факторами. Так, при оформлении полиса в офисе ВСК персональный базовый тариф для дедушки составил бы 1646 рублей. Так как транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге (Вологодская область), коэффициент территории, который присваивается в зависимости от региона, составляет 0,92, а коэффициент возраст-стаж для такого опытного водителя составит 0,83.

«Увеличение стоимости ОСАГО по сравнению с прошлым годом связано с двумя причинами. Дед Мороз приобрел новые сани — китайские новой модели. Они оснащены более мощным электрическим двигателем, поэтому новогодний волшебник решил поберечь своих оленей и отправил их на пенсию. За счет этого коэффициент мощности (КМ) вырос до 1,6. Кроме того, за прошедший год Дед Мороз стал участником одного ДТП — так торопился развезти подарки, что врезался в снегоуборочную машину, поэтому ему начисляется коэффициент бонус-малус (КБМ) 0,78. Важно, что при ДТП никто не пострадал, олени отделались легким испугом», — рассказали специалисты.

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Ранее, 24 ноября, в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. Уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года.

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