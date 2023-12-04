Путин заявил, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами

Путин заявил, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами

2023-12-04T18:36:06+03:00

2023-12-04T18:36:06+03:00

2023-12-04T18:36:06+03:00

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