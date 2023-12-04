Турист умер после прыжка с башни для банджи-джампинга в Китае

Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, расположенной в китайском городе Макао. Об инциденте, который произошел 3 декабря, пишет гонконгский новостной портал HK01.

Сообщается, что джамперу было 56 лет. Мужчина совершил прыжок с площадки на высоте 233 м. По возвращении на землю он почувствовал одышку и потерял сознание.

Турист также перестал дышать, и у него прекратилось сердцебиение. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Отмечается, что никаких повреждений на теле погибшего обнаружено не было.

Согласно официальному сайту спортивной площадки, перед прыжком участники должны заполнить документ, в котором необходимо указать имеющиеся у них заболевания. Клиенты обязаны сообщать персоналу о высоком артериальном давлении, проблемах с сердцем, диабете, беременности, эпилепсии и перенесенных травмах.

В то же время на сайте указано, что наличие подобных медицинских противопоказаний не препятствует совершению прыжков для желающих.

Ранее, в октябре, туристка погибла при падении со скалы в горах рядом с Сочи. Девушка решила взойти на возвышенность по закрытому маршруту, присела отдохнуть на камень у края тропы и упала вниз с высоты около 100 м. Она скончалась от полученных травм до прибытия спасателей.