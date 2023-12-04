На строительство инжинирингового центра в ОЭЗ «Томск» направят 1,25 млрд рублей

В Томской области определили подрядчика, который займется строительством второй очереди инжинирингового центра — Центра инноваций и технологий — в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск». Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Подрядчиком выбрано ООО «Строительное управление РСТ» из Новосибирска. Стоимость контракта с фирмой составила 1,252 млрд рублей, ОЭЗ и СУ РСТ подписали документы 30 ноября.

Согласно договору, подрядчику в течение 27 месяцев предстоит возвести лабораторный корпус с холодным складом металла и переходом (здание в два этажа общей площадью около 6,9 тыс. кв. м).

Как уточняет пресс-служба ОЭЗ, второй этап, предусматривающий строительство семиэтажного административного корпуса, будет реализован при условиях обеспечения финансирования. Гендиректор ОЭЗ «Томск» Юрий Дроздов объяснил первоочередность строительства лабораторного склада нехваткой производственных и лабораторных площадей.

Строительство инжинирингового центра началось в 2016 году на федеральные средства, но было приостановлено во время передачи полномочий по управлению ОЭЗ с федерального на региональный уровень, пишет РИА «Томск». Поиск подрядчика стартовал только летом 2023 года.