Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс. человек
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Происшествия
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
Мир
Премьер Словакии Фицо в разговоре со Шмыгалем исключил поставки оружия Украине
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября
Мир
WP заявила о признании военными на Украине безвыходной ситуации в зоне конфликта
Общество
Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Мир
Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

Инфекционист оценил риск от вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в Бельгии

Инфекционист Вознесенский: вспышки птичьего гриппа в Бельгии — рутинное событие
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирус H5N1, вспышка которого произошла в Бельгии, — это наиболее распространенный среди птиц в настоящее время. В данный момент ученые не наблюдают связанных с ним опасных тенденций, поэтому нельзя сказать, что ситуация чрезвычайная. Об этом 4 декабря в разговоре с «Известиями» заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее в этот агентство Reuters сообщило, что в Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1.

«Говорить, что ситуация чрезвычайная — неверно. Скорее, она рутинная. Сейчас это событие имеет значение только для людей, которым принадлежит эта ферма. И, может быть, для соседних хозяйств. Также произошедшая вспышка — это повод усилить бдительность для тех ученых, которые изучают вирусы гриппа на этой территории», — прокомментировал Вознесенский.

Он отметил, что вирусов гриппа на планете очень много. Человек подвержен заболеванию только незначительного количества видов этого вируса, но схожими видами гриппа болеют очень многие животные. В том числе птицы, среди которых распространен штамм H5N1.

«При этом человечество опасается, что возбудитель перешагнет биологический барьер. И вирус, который заражает птиц, будет инфицировать людей и передаваться от одного человека к другому. Поэтому научное сообщество внимательно наблюдает за теми вирусами гриппа, которые возникают у других биологических видов и следит, не произошел ли прорыв межвидового барьера», — подчеркнул ученый.

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

Еще в конце января врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что птичий грипп (H5N1) может поражать людей, но он не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Он уточнил, что в таком случае профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой. Как считает вирусолог, то, что случаи заболевания были зафиксированы среди норок, — это очередной этап эволюции этого гриппа.

В октябре 2022 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о выявлении самой крупной в истории вспышки птичьего гриппа в Европе. Уточнялось, что случаи болезни зафиксированы среди птиц на фермах, диких птиц, а также домашних питомцев. Специалисты отмечали, что географические масштабы эпидемии беспрецедентны — всего вспышка охватила 37 стран Европы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023