Инфекционист оценил риск от вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в Бельгии

Вирус H5N1, вспышка которого произошла в Бельгии, — это наиболее распространенный среди птиц в настоящее время. В данный момент ученые не наблюдают связанных с ним опасных тенденций, поэтому нельзя сказать, что ситуация чрезвычайная. Об этом 4 декабря в разговоре с «Известиями» заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее в этот агентство Reuters сообщило, что в Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1.

«Говорить, что ситуация чрезвычайная — неверно. Скорее, она рутинная. Сейчас это событие имеет значение только для людей, которым принадлежит эта ферма. И, может быть, для соседних хозяйств. Также произошедшая вспышка — это повод усилить бдительность для тех ученых, которые изучают вирусы гриппа на этой территории», — прокомментировал Вознесенский.

Он отметил, что вирусов гриппа на планете очень много. Человек подвержен заболеванию только незначительного количества видов этого вируса, но схожими видами гриппа болеют очень многие животные. В том числе птицы, среди которых распространен штамм H5N1.

«При этом человечество опасается, что возбудитель перешагнет биологический барьер. И вирус, который заражает птиц, будет инфицировать людей и передаваться от одного человека к другому. Поэтому научное сообщество внимательно наблюдает за теми вирусами гриппа, которые возникают у других биологических видов и следит, не произошел ли прорыв межвидового барьера», — подчеркнул ученый.

Еще в конце января врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что птичий грипп (H5N1) может поражать людей, но он не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Он уточнил, что в таком случае профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой. Как считает вирусолог, то, что случаи заболевания были зафиксированы среди норок, — это очередной этап эволюции этого гриппа.

В октябре 2022 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о выявлении самой крупной в истории вспышки птичьего гриппа в Европе. Уточнялось, что случаи болезни зафиксированы среди птиц на фермах, диких птиц, а также домашних питомцев. Специалисты отмечали, что географические масштабы эпидемии беспрецедентны — всего вспышка охватила 37 стран Европы.