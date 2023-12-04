Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал недопустимыми случаи затягивания предварительного следствия
Мир
В посольстве РФ назвали нагнетанием обстановки возможное закрытие границы Эстонией
Мир
Президент РФ Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии Time
Армия
Добровольческие подразделения РФ перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Мир
Глава минобороны Украины Умеров встретился со Столтенбергом
Общество
Путин указал на важность соблюдения этнокультурного баланса в РФ на фоне миграции
Мир
В Австрии раскритиковали возможное принятие Украины в ЕС
Культура
Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Политика
Путин в Кремле принял верительные грамоты у новых послов в РФ
Интернет и технологии
Цукерберг продал акции Meta почти на $200 млн
Мир
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Политика
Путин указал на деградацию международной системы прав человека
Мир
Литва выделит Украине €1 млн через фонд Банка развития Совета Европы
Мир
WP узнала о претензиях Киева к США из-за отсутствия обещанных F-16
Политика
Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до СВО

Лучшим для жизни городом в Италии признали Удине

Il Sole 24 Ore: лучшим для жизни местом в Италии признан город Удине
0
Фото: Global Look Press/Stefan Auth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Италии лучшим для жизни местом признан город Удине, Рим находится лишь в середине рейтинга. Об этом говорят результаты соцопроса газеты Il Sole 24 Ore, опубликованные в понедельник, 4 декабря.

«Удине — место, где лучше всего живется в Италии, что следует из исследования <…> относительно качества жизни в итальянских провинциях», — сообщат издание.

Уточняется, что итальянские города и провинции оценивались в таких категориях, как «Демография, здоровье и общество», «Спорт и городская экосистема», а также «Бизнес и работа».

Отмечается, что город и провинция Удине, оказавшиеся на вершине рейтинга, с 1990 года трижды входили в десятку лучших мест для проживания. На втором месте списка расположилась Болонья, а за ней следует Тренто. В первую десятку также входят Монца и Брианца.

Что касается итальянской столицы, то Рим по результатам опроса находится на 35-м месте. Последнее место в опубликованном списке занимает Фоджа.

На своем берегу: стало ли комфортнее на курортах РФ
Треть россиян считает, что путешествия внутри страны стали комфортнее

В августе по итогам исследования компании IWG, Барселона была признана лучшим городом мира для работы во время отпуска. Уточнялось, что компания сравнила 26 городов по всему миру по таким критериям, как климат, культура, условия проживания, транспорт, еда, «уровень счастья», скорость широкополосного интернета и доступность гибкого рабочего пространства. По каждому из параметров в IWG ставили от 0 до 10 баллов.

В десятку городов, набравших наибольшее количество баллов и признанных IWG лучшими для совмещения работы и отдыха, вошли кроме Барселоны Торонто и Пекин. Далее, в порядке убывания количества баллов расположились Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023