Лучшим для жизни городом в Италии признали Удине

В Италии лучшим для жизни местом признан город Удине, Рим находится лишь в середине рейтинга. Об этом говорят результаты соцопроса газеты Il Sole 24 Ore, опубликованные в понедельник, 4 декабря.

«Удине — место, где лучше всего живется в Италии, что следует из исследования <…> относительно качества жизни в итальянских провинциях», — сообщат издание.

Уточняется, что итальянские города и провинции оценивались в таких категориях, как «Демография, здоровье и общество», «Спорт и городская экосистема», а также «Бизнес и работа».

Отмечается, что город и провинция Удине, оказавшиеся на вершине рейтинга, с 1990 года трижды входили в десятку лучших мест для проживания. На втором месте списка расположилась Болонья, а за ней следует Тренто. В первую десятку также входят Монца и Брианца.

Что касается итальянской столицы, то Рим по результатам опроса находится на 35-м месте. Последнее место в опубликованном списке занимает Фоджа.

В августе по итогам исследования компании IWG, Барселона была признана лучшим городом мира для работы во время отпуска. Уточнялось, что компания сравнила 26 городов по всему миру по таким критериям, как климат, культура, условия проживания, транспорт, еда, «уровень счастья», скорость широкополосного интернета и доступность гибкого рабочего пространства. По каждому из параметров в IWG ставили от 0 до 10 баллов.

В десятку городов, набравших наибольшее количество баллов и признанных IWG лучшими для совмещения работы и отдыха, вошли кроме Барселоны Торонто и Пекин. Далее, в порядке убывания количества баллов расположились Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.