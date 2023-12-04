В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, в результате чего погиб один человек. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает источник «Известий».

ДТП произошло 2 декабря на 596-м км трассы М4 «Дон».

«Еще семь человек из машин Росгвардии пострадали. Однако травмы легкие, поэтому госпитализация не потребовалась», — рассказал собеседник.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее, 2 декабря, на Камчатке водитель автомобиля въехал в колонну военнослужащих на 26-м км трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово неподалеку от воинской части. В результате ДТП госпитализировали шесть человек, еще нескольким оказали помощь на месте. Кроме того, один из пострадавших был в светоотражающем жилете, но водитель не успел среагировать, так как ехал на скорости более 80 км/ч.