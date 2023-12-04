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Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Народный артист СССР Валерий Гергиев 4 декабря избран на должность сопредседателя Союза театральных деятелей (СТД) России. Его кандидатуру, предложенную председателем организации, актером и режиссером, народным артистом России Владимиром Машковым, поддержало большинство делегатов.

По данным «Известий», Машков выступил с предложением заменить должность первого заместителя СТД на должность сопредседателя. Необходимые изменения в Устав СТД были внесены прямо на съезде организации в присутствии более 150 делегатов, после чего Гергиев был утвержден на новом посту.

«Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению», — заявил Машков.

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Ранее 4 декабря корреспондент «Известий» по итогам внеочередного съезда СТД сообщил, что новым председателем Союза театральных деятелей РФ избран Машков, который также является художественным руководителем Театра Олега Табакова. За его кандидатуру проголосовали 176 делегатов съезда, против — 20.

Актер назвал новое назначение огромной ответственностью перед театральным обществом России, а также выразил благодарность прежнему главе организации Александру Калягину. Кроме того, на заседании был избран состав секретариата организации.

Ранее, 1 декабря, Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра. До этого он уже совмещал работу в нескольких местах одновременно — параллельно с выступлениями в Мариинском театре был также главным дирижером Мюнхенского филармонического и Лондонского симфонического оркестров.

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