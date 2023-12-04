«Известия» показали последствия обстрела Киевского района Донецка

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) были повреждены жилые здания. «Известия» в понедельник, 4 декабря, показали многоквартирный дом после ударов по Киевскому району города.

Как следует из кадров, у жилого здания выбиты окна, рамы на дверях сломаны, а ступени на лестницах в подъездах поколоты. Местные жители стараются собственными силами навести порядок во дворе дома.

Обстрел со стороны украинской армии был зафиксирован в 14:00 по направлению Архангельское — Донецк. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Ранее, 3 декабря, сообщалось о том, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Обстрел велся из артиллерии калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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