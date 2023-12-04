Жительницу Омска заподозрили в убийстве сожителя

В Омске по подозрению в убийстве 39-летнего мужчины задержана его 51-летняя сожительница. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Тело убитого было обнаружено в квартире дома на улице Нефтезаводской. Следствие полагает, что смертельное ранение ему нанесла его сожительница.

«По версии следствия, во время совместного распития спиртного 51-летняя сожительница мужчины, действуя из личных неприязненных отношений, нанесла ему удар ножом в шею, причинив смертельное ранение», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование убийства продолжается.

В ноябре суд в Тверской области вынес приговор 37-летней жительнице города Лихославля за убийство ее сожителя, совершенное в гостях у их знакомого. Женщина получила шесть лет.