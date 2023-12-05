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Прием заявок открылся на III Национальную премию интернет-контента

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Институт развития интернета (ИРИ) начал прием заявок на III Национальную премию интернет-контента за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Сбор продлится до 18:00 29 декабря, церемония награждения запланирована на весну 2024 года.

«Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей: вдохновляет, поддерживает, побуждает задуматься, узнать новое, в чем-то даже поменять свою жизнь к лучшему», — рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Всего в конкурсе предусмотрены 25 номинаций. Среди них участники смогут представить свои работы в таких категориях, как блог, музыкальный клип, игровой сериал до 25 минут или более, короткометражный фильм, Telegram-канал, подкаст, а также проекты, посвященные Году учителя, исторической памяти и другим темам.

В пресс-службе ИРИ предупредили, что в этом году условия участия в конкурсе изменились. Так, по новым правилам заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на его выдвижение. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промоматериалы, за исключением соцроликов.

Пресс-служба института также отметила, что цифровой релиз проектов должен состояться с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, не запрещенных законодательством РФ, а блоги и Telegram-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода и обладать не менее чем 100 тыс. подписчиков для авторских видеоблогов и не менее чем 10 тыс. для публичного Telegram-канала. Контент должен быть создан на русском языке или на официальных языках народов страны.

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В июне этого года назвали имена лауреатов II Национальной премии интернет-контента. Несколько проектов Национальной Медиа Группы (НМГ) попали в шорт-лист премии. Жюри отметило среди них три работы: мультфильм «Три кота» о летних приключениях Коржика, Компота и Карамельки, спецпроект «Новороссия — наследие императоров» и социальный сериале о подростках «Стая».

В 2023 году на соискание премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

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