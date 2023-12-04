Россиянам назвали места для самостоятельной заготовки ели к Новому году

Россияне традиционно устанавливают елки в своих домах к Новому году. При этом многие отдают предпочтение живым деревьям. Инженер Дмитровского питомника Галина Хренова рассказала в понедельник, 4 декабря, что самостоятельно срубить елку для праздника можно только в правильных местах, например в питомниках, иначе новогоднее настроение может быть испорчено многотысячным штрафом.

«Заготовка новогодних елей производится на специальных плантациях. Люди приезжают с хорошим настроением, с топориком, или мы им даем топорик, и они идут выбирать себе новогоднюю елочку. Потом они приходят, мы ее замеряем, и потом происходит оплата. Главное, чтобы было хорошее настроение у покупателей», — рассказала эксперт в беседе с «Абзацем».

Она добавила, что в случае незаконного сруба ели в лесу может быть наложен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Само дерево будет изъято, и придется компенсировать вред за его вырубку.

Ранее в этот день президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ снял три открытки с мечтами детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний», сообщает телеканал «Звезда».

В Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Московской области рассказали, что конкурс на самую нарядную елку запустили в Подмосковье. Заявки будут принимать с 1 по 18 декабря, сообщает телеканал «360».

Голосование за самую нарядную елку начнется 22 декабря, пишет РИАМО. Оно продлится сутки и определит победителей конкурса.

30 ноября сообщалось, что церемония спила главной новогодней ели России состоится в Подмосковье 11 декабря. Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, нашли в городском округе Щелково. Ее возраст составляет 84 года, высота — 25 м, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 28 ноября, «Известия» писали, что в прошлом году елочные базары традиционно открылись 20 декабря и работали до вечера 31 декабря. Всего было около 240 елочных развалов в разных округах города. Ожидается, что к наступающему 2024 году в некоторых районах точек продаж станет больше, чем в прошлом.

К нынешнему Новому году в российских лесах заготовят порядка 57–60 тыс. елей, сосен и пихт, передает RT. Традиционные поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. Из этих же регионов елки завезут в Москву.

Что касается стоимости самих новогодних елок, то ценовая политика определяется предпринимателями самостоятельно. Ориентировочно к новому 2024 году цены на живые деревья вырастут в пределах 5–7% — полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей, другие хвойные — чуть дороже, передает НСН.