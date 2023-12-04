«УП»: вопрос отставки Залужного рискует перерасти в практическую плоскость

Возможность отставки главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного рассматривается в офисе президента Украины Владимира Зеленского, 4 декабря сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По их словам, приезд в Киев в ноябре шефа Пентагона Ллойда Остина усугубил конфликт украинского лидера и его главкома.

«Его визит поневоле стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством в Киеве. Есть такое впечатление, что по приезде Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного», — утверждают авторы материала.

Один из источников добавил, что в случае отставки главкома украинскими силами у Зеленского есть кандидатура командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Александра Сырского.

«Понимаете, порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и, главное, мешает командовать всей армией», — уточнил в беседе с издание близки к Залужному источник.

По мнению авторов публикации, отставка Залужного поспособствует его политической карьере.

2 декабря украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского.

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что хотя Зеленский и исключил проведение выборов президента следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Перед этим, 14 ноября, депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. По его словам, Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

11 ноября газета The Daily Telegraph писала, что неудачи украинской армии на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, политик впервые публично раскритиковал Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.