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В Армении сообщили о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Армянский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает министерство обороны республики.

Отмечается, что 4 декабря около 14:35 по местному времени Вооруженные силы (ВС) Азербайджана открыли огонь по армянским позициям Бардзрунском районе (Вайоцдзорский район).

«Смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий <…> Аракелян Герасим Аветикович. В целях выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Минобороны выразило соболезнования родным и близким погибшего.

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1 декабря глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что отказ Азербайджана участвовать во встречах с Арменией не дает возможности зафиксировать прогресс в переговорах.

30 ноября МИД Армении также указал, что Армения и Азербайджан договорились интенсифицировать переговоры по делимитации границы. Отмечалось, что договоренность была достигнута по итогам пятой встречи двух комиссий, прошедшей на границе двух стран. На ней стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

До этого, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, сторонам осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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