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СМИ сообщили о переданных Британией Украине ракетах для борьбы с беспилотниками

The Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
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Фото: соцсети
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Великобритания передала Украине дополнительное число многоцелевых ракет Martlet для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 4 декабря сообщила газета The Times.

Так, власти Великобритании не делали официального заявления о поставках ракет Martlet, однако первые упоминания об их применении появились еще в 2022 году. Тогда министр обороны страны Грант Шэппс сообщил о намерении Лондона оказывать Киеву помощь по ключевым направлениям, в числе которых была противовоздушная оборона (ПВО), включая дальнобойные снаряды.

Ракеты Martlet обладают лазерным наведением и скоростью полета в 1,5 Маха. Они производятся на предприятии Thales, расположенном в Белфасте на севере Ирландии. При этом сам боеприпас обладает широким спектром действия, его способны нести вертолеты, катера и сухопутные платформы.

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Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. Кэмерон заявил, что страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи.

До этого, 16 ноября, Кэмерон побывал с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева, обещая продолжить оказывать Украине «моральную, экономическую, но прежде всего военную поддержку».

27 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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