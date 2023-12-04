Пяти «черным риелторам» вынесли приговор в Омске

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор группе «черных риелторов», от действий которых пострадали 12 человек. Об этом региональная прокуратура сообщает в понедельник, 4 декабря.

Группа злоумышленников действовала в период с 2017 по 2020 год на территории Омска. Установлено, что руководитель риелторской фирмы совместно с четырьмя сообщниками подыскивал объявления о приобретении доли в квартирах и домах по заниженной цене. Они составляли с владельцами недвижимости договоры дарения микродолей, а затем создавали для жильцов невыносимые условия проживания.

Таким образом «черные риелторы» добивались продажи оставшихся долей недвижимости по минимальной стоимости или же выкупа у злоумышленников тех самых микродолей, но уже по завышенной цене. По данным следствия, в ход шли угрозы, физическое насилие, уничтожение и повреждение имущества жильцов, подселение людей, ведущих аморальный образ жизни.

Потерпевшими признаны 12 человек. Общий ущерб, причиненный им, составил более 6,5 млн рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Суд признал злоумышленников виновными по п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или отказу от нее, совершенное организованной группой»), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Лидер группы приговорен к 6,5 года лишения свободы, наиболее активный ее участник — к 5 годам и 2 месяцам. Оба проведут их в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили от 3,5 года колонии строгого режима до 2 лет общего режима.

Также осужденные должны в солидарном порядке возместить потерпевшим причиненный моральный вред на общую сумму около 1,7 млн рублей.