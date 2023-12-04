Обвинение запросило 12 лет для Никиты Белых за злоупотребление полномочиями

Гособвинение запросило наказание в виде 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никите Белых, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник, 4 декабря.

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы <...> с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, прокурор попросил суд запретить Белых занятие должностей на госслужбе на три года, а также назначить штраф размером более 48 млн рублей.

О возбуждении в отношении экс-губернатора Кировской области уголовного дела по статье УК РФ о «превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ» стало известно в июле 2021 года. Отмечалось, что, по версии следствия, в 2015 году Белых, исполнявший обязанности главы региона, обеспечил заключение договора займа между АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» и одной из компаний Кировской области, сумма составила 320 млн рублей. Документ предусматривал возвращение денежных средств с учетом процентов до ноября 2016 года.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016-го его задержали в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. В феврале 2018-го экс-губернатора приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область.