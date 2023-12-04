С начала 2023 года в Псковской области зарегистрировали 18 случаев коклюша. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.

По словам главного врача Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасии Повторейко, в последние пять лет некоторые родители отказываются от вакцинации детей и это создает благоприятные условия для распространения вируса. Хоть основная часть заболевших — это дети, на взрослых приходится до 24% заболеваемости. У новорожденных и недоношенных детей коклюш протекает в особо тяжелой форме и угрожает жизни.

В больнице запустили обязательное исследование на коклюш и паракоклюш. Врачи получают результат в течение 48 часов. Раньше на диагностику могли уходить недели.

Врачи призывают родителей не игнорировать симптомы заболевания, а также своевременно проводить вакцинацию детей. В начале заражения коклюш проявляет себя как обычная простуда, симптомом является сильный кашель. В некоторых случаях кашель становится настолько сильным, что приводит к перелому ребер.

Ранее всплеск заболеваемости зарегистрировали в Томской области. За октябрь заболели почти 90 человек. В Роспотребнадзоре отметили, что подъем заболеваемости носит циклический характер и происходит раз в четыре года.