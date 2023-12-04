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Экономист оценил вероятность обновления биткоином собственного рекорда

Экономист Григорьев допустил обновление биткоином собственного рекорда в $69 тыс.
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Биткоин может побить собственный рекорд в $69 тыс. Такое мнение финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев высказал в понедельник, 4 декабря.

«Я думаю, что биткоин может побить собственный рекорд, потому что он уже показывал потенциал большого роста. Я думаю, сейчас это возможно», — оценил вероятность нового рекорда Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, сейчас криптовалюты имеют более широкий круг использования, чем раньше. Выросло число людей, готовых инвестировать в этот инструмент, что сказывается на его росте. Кроме того, к криптовалютам прибегают, когда между участниками рынка возникают проблемы с расчетами.

«Например, когда они не могут по тем или иным причинам использовать ту или иную валюту, находятся под санкциями, как в случае с использованием доллара и евро российскими и не только компаниями, или когда возникает проблема, что валюта неконвертируема, как наша проблема с индийскими рупиями», — пояснил Григорьев.

Также свое влияние на курс биткойна оказывает халвинг, то есть уменьшение валюты после определенного временного интервала в два раза. Данный механизм был создан, потому что биткоин конечен, пояснил он.

«Вы майните в результате определенного количества последовательных действий один биткоин, но, поскольку с определенным периодом времени количество криптовалюты уменьшится, то вы те же усилия теперь будете предпринимать и получите в результате половину старого биткоина, то есть такое прогрессивное уменьшение. Это не в первый раз произойдет. Пока предполагается, что это будет весной следующего года. Перед тем как подобные вещи происходят, ожидание того, что те же усилия будут вознаграждены меньшим количеством битков, способствует его росту», — поделился Григорьев.

По мнению экономиста, вкладываться в биткоин стоит, только предварительно разобравшись, как работает этот рынок. После приобретения криптовалюты также важно постоянно мониторить ситуацию, чтобы не оказаться без денег.

«Это не банковские депозиты, так же как и на рынке ценных бумаг, драгметаллов, здесь никто не гарантирует ни доходность, ни сохранность, и это вещь более рискованная и менее предсказуемая, чем ценные бумаги или золото», — предупредил эксперт.

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Ранее в этот день стоимость биткоина (BTC) поднялась выше $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года, передает RT.

Около 13:50 мск биткоин достиг отметки в $42 050,48, но затем начал снижаться и в 13:52 вновь опустился ниже $42 тыс., передает НСН. Однако в 14:01 курс криптовалюты вновь преодолел отметку в $42 тыс. и достиг своего пика в 14:03 — $42 119,19, после чего перешел к снижению.

Накануне стоимость биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила $39 тыс., сообщается на сайте aif.ru.

С начала 2023 года биткоин прибавил в стоимости более 80%, пишет ИА «Регнум».

По данным рыночного аналитика IG Australia Pty Тони Сикамора, цена биткоина растет благодаря оптимизму, связанному с одобрением биржевых фондов (ETF) на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржевыми операциями, а также с ожиданием снижения учетной ставки ФРС в 2024 году, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.

В октябре глава Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин отмечал, что в ближайший год курс биткоина имеет возможность побить собственные рекорды, которые были на пике расцвета электронной валюты, сообщает телеканал «360».

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