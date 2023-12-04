Жителей Бурятии предупредили о возможных сходах лавин 4 и 5 декабря

В Республике Бурятия 4 и 5 декабря возможны сходы лавин, об этом предупредили на сайте ГУ МЧС по региону.

«<...> в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Сохраняется риск схода снежных масс также в горах Кабанского, Муйского районов», — добавили в ведомстве.

Туристам порекомендовали воздержаться от походов в горы.

В этот же день в МЧС России предупредили, что с 5 по 9 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. В ведомстве призвали москвичей одеваться теплее, носить многослойную одежду, а в помещениях использовать сменную обувь. Также не рекомендуется оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. В ведомстве указали и на необходимость носить головной убор, поскольку без него тело человека теряет около 30% тепла.