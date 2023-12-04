В Омске мужчину задержали за призывы переходить на сторону ВСУ

Управление ФСБ по Омской области задержало 22-летнего мужчину, который размещал в интернете призывы к осуществлению направленной против безопасности России деятельности. Об этом 4 октября сообщила официальный представитель областного управления ведомства Ирина Русак.

Так, задержанный призывал мобилизованных граждан РФ добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины.

Фигурант также планировал вступить в ряды вооруженных украинских формирований, чтобы вести боевые действия против российской армии. О способах пересечения границы РФ через сопредельные государства его инструктировал координатор военизированной организации Украины, уточнила Русак.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственным отделением управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы в сети интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»)», — сказала представитель регионального управления ФСБ.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия по документированию обстоятельства преступления.

Ранее, 29 ноября, был задержан житель Кемерово, который собирался воевать на стороне ВСУ. По сообщению регионального управления ФСБ, задержанный уже приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты на Украину. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.