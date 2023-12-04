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В Омске мужчину задержали за призывы переходить на сторону ВСУ

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Фото: УФСБ России по Омской области
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Управление ФСБ по Омской области задержало 22-летнего мужчину, который размещал в интернете призывы к осуществлению направленной против безопасности России деятельности. Об этом 4 октября сообщила официальный представитель областного управления ведомства Ирина Русак.

Так, задержанный призывал мобилизованных граждан РФ добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины.

Фигурант также планировал вступить в ряды вооруженных украинских формирований, чтобы вести боевые действия против российской армии. О способах пересечения границы РФ через сопредельные государства его инструктировал координатор военизированной организации Украины, уточнила Русак.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственным отделением управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы в сети интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»)», — сказала представитель регионального управления ФСБ.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия по документированию обстоятельства преступления.

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Ранее, 29 ноября, был задержан житель Кемерово, который собирался воевать на стороне ВСУ. По сообщению регионального управления ФСБ, задержанный уже приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты на Украину. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.

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