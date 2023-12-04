Врач рассказала о влиянии биохимии на апатию и работоспособность

О том, как биохимия организма влияет на эффективность и продуктивность, «Газете.Ru» 4 декабря рассказала врач превентивной медицины, наставник сервиса по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Ольга Иванова.

«Причинами снижения энергии могут быть неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни», — заявила эксперт.

Также по словам Ивановой, усталость часто появляется из-за проблем со сном.

«Люди с бессонницей и синдромом недостаточного сна имеют значительно худшие показатели производительности и эффективности», — отметила врач.

Эксперт добавила, что апатия и сильная усталость — это результат нарушения работы митохондрий. Именно митохондрии отвечают за работоспособность, активность организма и выработку аденозинтрифосфорной кислоты, которая является источником энергии. Эксперт посоветовала принимать витамины, чтобы повысить свою эффективность и работоспособность.

«Чтобы помочь организму быть здоровым и работоспособным, следует принимать альфа-липоевую кислоту, L-карнитин, магний, витамины группы B и Омега-3», — рассказала Иванова.

Врач отметила, что сильный дефицит каких-либо витаминов требует оперативного вмешательства врача. По рекомендациям специалиста можно начать принимать необходимые добавки.

Ранее в этот день врач Екатерина Кашух назвала признаки дефицита железа организма. По ее словам, это повышенная утомляемость, ломкое состояние волос и ногтей. Кроме того, длительная нехватка железа приводит к ухудшению качества жизни и способна спровоцировать развитие ряда хронических заболеваний.