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В инциденте с электробусом на северо-востоке Москвы никто не пострадал

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В результате инцидента с электробусом, который произошел на северо-востоке Москвы, никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Ранее в понедельник, 4 декабря, сообщалось о возгорании электробуса напротив дома №20 на Костромской улице в районе Бибирево.

«По предварительной информации, электробус находился на конечной станции без пассажиров. На месте происшествия работали специальные службы», — рассказали в ГУП «Мосгортранс».

Там отметили, что транспортное средство обслуживается производителем — ПАО «КАМАЗ» — по контракту жизненного цикла.

Причины происшествия установит специальная комиссия «Мосгортранса» совместно с производителями электробуса.

Как отметил заместитель председателя комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Вадим Бреев, «специалисты оперативно разберут данный инцидент и причины случившегося». «Для безопасности пассажиров наземного городского транспорта проводится огромная комплексная работа. Для снижения числа ДТП постоянно анализируются маршруты, вводятся выделенные полосы, устанавливаются комплексы фотовидеофиксации. Особое внимание уделяется контролю технического состояния городского транспорта, обучению водителей и их самочувствию перед выходом на маршрут», — добавил Вадим Бреев.

По оценке эксперта, столица добилась высоких показателей в части создания безопасной дорожной среды, однако следует учитывать технические особенности и человеческий фактор.

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