Похитители девочки в Калужской области выбрали ее по одежде

Восьмилетнюю девочку Злату, которую после попытки похищения в Калужской области удалось вернуть домой, преступники выбрали из-за хорошей одежды. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, похитители решили, что семья ребенка обеспеченная и сможет выплатить выкуп. Они узнали номер матери девочки из списка контактов в телефоне Златы, а также определили с помощью устройства направление дальнейших поисков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности произошедшего.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.

1 декабря стали известны личности похитителей девочки. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний Аркадий Новиков ранее был судим за убийство. Глава поселения Касьяново Любовь Митрохина рассказала «Известиям», что подозреваемые в похищении девочки в Калужской области были многодетными родителями и воспитывали шестерых детей.

Позже в этот день Аркадия Новикова арестовали на два месяца — до 30 января 2024 года. В зале суда мужчина указал, что его семья не участвовала в преступлении, он действовал в одиночку. Аналогичные решения суд принял в отношении его супруги Ирины, а также ее бывшего мужа Дмитрия. Ирина Новикова заявила, что ничего не знала о действиях мужа. В региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ назвали заявление подозреваемого «обычной практикой» в целях избежать ответственности.

В свою очередь, мать Златы Ирина рассказала «Известиям», что девочка всё еще находится в тревожном состоянии, однако постепенно приходит в себя. Сама женщина также до конца не отошла от произошедшего. По ее словам, она до сих пор не осознает, что всё закончилось, и боится выпустить дочь из поля зрения.