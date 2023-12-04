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Политолог объяснил желание новой партии в Словакии выйти из НАТО и ЕС

Политолог Баширов: некоторые политики в ЕС хотят выйти из НАТО из-за состояния экономики
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Фото: ТАСС/picture alliance/Janine Schmitz
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Европейские элиты недовольны стратегией построения экономики, поэтому всё чаще наблюдается желание стран выйти из различных международных объединений. Таким образом политолог Марат Баширов прокомментировал «Известиям» 4 декабря желание новой партии Словакии выйти из НАТО и Евросоюза.

Накануне экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек рассказал «Известиям», что в стране появится новая партия «Единые славяне», программа которой подразумевает стремление к выходу из НАТО и ЕС, а также восстановление конструктивных отношений с Россией.

«Тренд, о котором заявляют организаторы этой партии, — это совершенно точно новый мейнстрим. В Европе очень многие избиратели, очень многие элиты недовольны тем, как строится стратегия экономического развития. Ведь они объединялись для того, чтобы усилить друг друга, создать современную, сквозную европейскую экономику, где каждый будет иметь возможность развиваться, богатеть вместе, и это всё отразится в конечном итоге на более толстом кошельке европейского жителя», — отметил Баширов.

При этом политолог подчеркнул, что построение такой стратегии не происходит на протяжении уже 15 лет, а сейчас это стало более заметно из-за краха европейской экономики.

«Люди видят, которые особенно в реальном секторе экономики работают, что бизнес выходит из Европы, становится невыгодным его содержать в тех условиях, которые на сегодняшний день сформированы фактически евробюрократами. <...> Поэтому то, что происходит в Словакии, — отражение этих процессов», — резюмировал Баширов.

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В экономическом плане новая партия Словакии «Единые славяне» собирается отстаивать необходимость национализации стратегически важных предприятий, запрет на продажу земли и леса, возврат контроля над системой здравоохранения, медицинского страхования и образования в руки государства.

Еще в конце октября член-корреспондент РАН, директор, главный научный сотрудник ИНИОН РАН доктор экономических наук Алексей Кузнецов заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия», что превращение Евросоюза в придаток НАТО — это путь к очередному глубокому кризису объединения. По его словам, с конца 2000-х годов мировое сообщество наблюдает неспособность ЕС принимать нестандартные решения.

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