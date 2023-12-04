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На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного

«Украинская правда»: Киев рассматривает возможность отставки главкома Залужного
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность отставки главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в понедельник, 4 декабря.

Авторы материала отметили, что недавний приезд на Украину главы Пентагона Ллойда Остина усугубил конфликт украинского лидера и его главкома, о котором последние недели пишут многие СМИ.

«Его визит поневоле стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством в Киеве. Есть такое впечатление, что по приезде Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного», — написано в статье.

Как сообщил источник издания, на должность главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) у Зеленского есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

«Понимаете, порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и, главное, мешает командовать всей армией», — описал проблему в разговоре с газетой человек из близкого окружения Залужного.

При этом издание отмечает, что отставка, в случае если она произойдет, поспособствует политической карьере главкома.

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Днем ранее, 3 декабря, газета Financial Times указала на отсутствие Залужного на встречах Зеленского с другими высокопоставленными военными, что, по мнению издания, говорит о разногласиях между ними. В тот же день украинский политолог Сергей Фесенко поделился мнением, что позиции Зеленского ослабнут, если он отправит Залужного в отставку. Эксперт добавил, что главком ВСУ является вторым по популярности человеком в стране и президентская команда видит в нем конкурента в случае проведения выборов главы государства в 2024 году.

Также в начале декабря украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

До этого, 19 ноября, турецкий политолог Хакан Аксай высказал предположение, что если выборы президента Украины не будут проведены, западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного. Эксперт указал, что непримиримой позиции Зеленского о продолжении боевых действий противопоставляется недавнее заявление Залужного о невозможности победы на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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